Portada de Hoy
Estaría Rusia detrás de incidente ferroviario

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
VARSOVIA, Polonia.- La evidencia sugiere que los servicios secretos de Rusia parecen haber ordenado la voladura de una línea ferroviaria en Polonia crucial para el envío de suministros a Ucrania, afirmó un portavoz del gobierno el martes.

“Todo indica” que el incidente ferroviario fue “iniciado por los servicios secretos rusos”, dijo el martes Jacek Dobrzynski, portavoz del ministro polaco de Servicios Secretos, de acuerdo con la Agencia de Prensa Polaca, o PAP.

En lo que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó como un “acto de sabotaje sin precedentes”, un tramo de una línea ferroviaria que conecta la capital, Varsovia, con la frontera con Ucrania fue volado durante el fin de semana. 

Otro tramo más al sur también sufrió daños a causa de lo que las autoridades dijeron que podría haber sido otro sabotaje.

Esa línea ferroviaria se utiliza para llevar ayuda humanitaria a Ucrania, de acuerdo con funcionarios polacos.

Dobrzynski habló con la prensa luego de una reunión del Comité de Seguridad Nacional gubernamental apor la mañana, a la que asistieron comandantes militares, jefes de los servicios de inteligencia y un representante del presidente. Se movilizaron patrullas del ejército para comprobar la seguridad de las vías y otra infraestructura clave.

