Mundo

EU busca deportar a Kilmar a Uganda

Por AP

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
EU busca deportar a Kilmar a Uganda

Nashville, Tennessee.- Funcionarios de inmigración manifestaron que tienen la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, después de que él rechazó una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas, informaron el sábado sus abogados defensores ante un tribunal.

La oferta de Costa Rica incluía un requisito de permaneciera en la cárcel, según un documento presentado en Tennessee, donde se presentó el caso penal. Después de que Ábrego García salió de la cárcel el viernes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes. Más tarde el viernes, “el gobierno informó al Sr. Ábrego que tiene hasta el lunes por la mañana —precisamente cuando debe presentarse en la Oficina de Campo del ICE en Baltimore— para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica, o de lo contrario esa oferta se retirará para siempre”, escribieron sus abogados defensores.

Junto con el escrito se presentó una carta del gobierno de Costa Rica que indicaba que Ábrego García sería bienvenido en ese país como inmigrante legal y no enfrentaría la posibilidad de detención. Un beneficio adicional de la oferta sería que Costa Rica es un país de habla hispana, al igual que El Salvador, el país natal de Ábrego García. Según el documento, Ábrego García solo sería deportado a Costa Rica después de cumplir su condena por los cargos de tráfico.

