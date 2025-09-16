logo pulso
Mundo

EU reitera su apoyo a Netanyahu

Por EFE

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
EU reitera su apoyo a Netanyahu

Jerusalén, Israel.- El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dio por finalizada este lunes su visita de dos días a Israel mostrando su cerrado apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu y dejando pocas esperanzas de una tregua en Gaza, donde una solución diplomática, indicó, puede no ocurrir.

Rubio mostró este lunes en una rueda de prensa conjunta con Netanyahu su apoyo a Israel y le secundó en su principal objetivo en Gaza: acabar con Hamás y liberar a los 48 rehenes vivos y muertos que allí quedan.

Para Rubio, Hamás podría “rendirse esta noche” si quisiera terminar la guerra, pero en todo caso insistió en que el grupo debería dejar de existir para que los gazatíes puedan vivir en paz. 

“Debemos recordar con quién estamos tratando: un grupo de personas que han dedicado sus vidas a la violencia y la barbarie. Y cuando nos enfrentamos a esa dura realidad, por mucho que deseemos que haya una forma pacífica y diplomática”, dijo.

