Europa se asa bajo "cúpula de calor"

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Londres, Ing.- Amplias zonas de Europa occidental se cocían el miércoles bajo una "cúpula de calor" mientras las temperaturas llegaban a 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en algunos lugares, y las agencias meteorológicas advirtieron que las condiciones extremas podrían poner en peligro vidas en distintos países, muchos de los cuales tienen aire acondicionado limitado.

Francia tuvo su día más caluroso jamás registrado por segundo día consecutivo. La agencia meteorológica Meteo France dijo que el indicador térmico nacional del país —un promedio de temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— alcanzó un récord de 30 ºC (86 ºF), el más reciente de una serie de máximos nunca antes registrados. El mercurio superó los 40 ºC (104 ºF) en algunos lugares, incluido París.

Mientras tanto, Reino Unido registró su día más caluroso de junio, con 36 ºC (96,8 ºF) reportados en Gosport y Wisley, en el sur de Inglaterra. La agencia meteorológica, la Met Office, emitió una alerta "roja por salud ante el calor" para gran parte del centro y el sur de Inglaterra, así como para Gales.

Autoridades advirtieron a la gente que tenía especial cuidado al nadar en zonas sin supervisión, como ríos o lagos, tras la muerte de 40 personas en Francia la semana pasada.

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La cúpula de calor —un sistema estacionario de alta presión que atrapa el calor y la humedad— tomó forma en un momento en que el cambio climático causado por el ser humano conduce a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Las proyecciones de la agencia climática de la ONU dicen que es probable que los próximos cinco años pulvericen más récords de calor.

En Francia, Italia y España, se advirtió a más de 100 millones de personas que estarían especialmente vigilantes ante los peligros por las altas temperaturas.

Como era de esperar, muchas de las principales atracciones del país, incluidas la torre Eiffel y el museo del Louvre en París, han restringido los horarios de visita.