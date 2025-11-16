Explosión mata a 9 en una comisaría de Cachemira

Srinagar, India.- Un alijo de explosivos confiscados estalló en el interior de una comisaría en la Cachemira controlada por India y dejó al menos nueve fallecidos y 32 heridos, informó la policía.

La explosión ocurrió en la zona de Nowgam en Srinagar, la principal ciudad de la región, el viernes por la noche, cuando un equipo de forenses y policías examinaban el material explosivo, dijo Nalin Prabhat, director general de la policía de la región. El funcionario descartó cualquier acción indebida e indicó que se trató de un accidente.

Entre los fallecidos había seis policías y forenses, dos administradores civiles y un civil, explicaron las autoridades. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico.

La explosión arrasó la comisaría y causó un incendio en el recinto y en varios vehículos. Según la agencia Press Trust of India, pequeñas explosiones sucesivas impidieron que las labores de rescate comenzaran de inmediato.

El incidente en la comisaría se produjo días después de la explosión letal de un coche el lunes en Nueva Delhi, que causó al menos ocho muertos cerca del histórico Fuerte Rojo de la capital india. Funcionarios indios calificaron lo ocurrido como un “incidente terrorista atroz” perpetrado por “fuerzas antinacionales”. La explosión del coche ocurrió horas después de que la policía en Cachemira anunciara el desmantelamiento de una célula insurgente sospechosa que operaba desde la región en disputa, la detención de al menos siete personas y la incautación de material para fabricar bombas.