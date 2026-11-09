Explosión en planta siderúrgica de Turquía deja 16 muertos

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ESTAMBUL (AP) — Una enorme explosión y un incendio en una planta siderúrgica del oeste de Turquía dejaron 16 muertos el lunes, informaron las autoridades.

El incendio en la planta de HABAS en Aliaga, en la provincia de Izmir, también dejó 13 heridos, dos de ellos en estado crítico, dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un discurso televisado tras una reunión programada del gabinete.

"Se han iniciado investigaciones judiciales y administrativas sobre la explosión", afirmó Erdogan. "Se revelarán las razones y circunstancias de este trágico suceso, que ha entristecido profundamente a nuestra nación, así como de quién fue la negligencia y quién es responsable".

El gobernador provincial Suleyman Elban explicó que una grúa cayó dentro de un horno mientras reemplazaba una caldera, provocando una explosión en una acería cercana. Había 200 trabajadores en las inmediaciones en lugar de los 300 habituales porque la producción se había detenido para el cambio de la caldera, señaló.

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Anteriormente, la cadena NTV mostró imágenes de las secuelas inmediatas de la explosión, con un gran incendio dentro de las instalaciones y una alta columna de humo elevándose.

"El suelo tembló. Fue muy intenso", declaró el testigo Nuri Ali Ulker, según la agencia estatal de noticias Anadolu.

Otro testigo, Deniz Ulker, dijo que la explosión "se sintió como si la corteza terrestre se estuviera desplazando debajo de nosotros. Pensé que era un terremoto", según Anadolu.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, señaló que los equipos de emergencia combaten las llamas y buscan víctimas.

"Nuestros compatriotas heridos han sido trasladados a hospitales y su estado de salud está siendo monitoreado de cerca", publicó en redes sociales.

La oficina del gobernador indicó que la explosión ocurrió alrededor del mediodía (0900 GMT). Indicó que se había iniciado una investigación y el ministro de Justicia, Akin Gurlek, informó que se han asignado cuatro fiscales públicos al caso.

La agencia privada Demiroren News Agency reportó que cinco personas fueron detenidas en relación con la explosión.

Aliaga cuenta con un gran puerto y es conocida por el desguace de barcos, que, según críticos, ha causado un daño ambiental significativo y ha llevado a llamados para retirar su astillero de desguace de la lista de la Unión Europea de instalaciones de reciclaje de buques.

El desastre ocurrió en un momento en que líderes mundiales y activistas ambientales se reúnen en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, para sostener conversaciones sobre cómo frenar el cambio climático.

La planta de HABAS se estableció en 1987 y puede producir 4,5 millones de toneladas de acero al año, según el sitio web de la empresa.