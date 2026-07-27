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Expresidente regresa a Honduras tras indulto

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Expresidente regresa a Honduras tras indulto
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      TEGUCIGALPA.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresó el domingo a su país después de ser indultado por Estados Unidos, siendo recibido por cientos de personas en el aeropuerto.

      Cuatro años después de que fuera extraditado y sometido a un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, el exmandatario regresó a su país para enfrentar también a la justicia.

      Cientos de personas llegaron a las afueras del aeropuerto internacional de Palmerola para recibir al expresidente. El avión privado en que regresó al país aterrizó en la pista a las 8:32 de la mañana. Su familia, su esposa, sus hijos y su madre, lo esperaban en la terminal aérea.

      El exgobernante fue acompañado por su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile y los tres generales hondureños Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado.

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      El primero en bajar fue Stabile, minutos después lo hizo Hernandez, quien caminó por la pista y levantó su mano para saludar a la multitud.

      Vestía una camisa blanca y un pantalón jeans azul. Tras bajar del avión a la primera que abrazó fue a su madre, Elvira Alvarado, luego besó a su esposa y posteriormente abrazó a cada uno de sus hijos ya su nieta.

      Luego todos caminaron juntos a la orilla de la pista, donde todos se arrodillaron.

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