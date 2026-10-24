Fallecen dos soldados israelíes en Cisjordania

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jerusalén.- Dos soldados israelíes murieron en un ataque en la Cisjordania ocupada la mañana del viernes que también dejó muertos a los dos presuntos atacantes, informó el ejército. La violencia probablemente aumentará las tensiones políticas y las preocupaciones de seguridad de cara a las elecciones parlamentarias de Israel la próxima semana.

El sargento alcalde Ron Yonatan Roytman, de 23 años, y el sargento Yuval Shai Svilem, de 20, murieron y otros tres resultaron levemente heridos durante el ataque cerca del cruce de Yehuda, a las afueras de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, informó las fuerzas armadas.

Fuerzas israelíes señalaron que los soldados habían evitado un "ataque terrorista contra civiles israelíes" y que los dos sospechosos, ambos palestinos, usaron un fusil M16 y pistola.

Indicó que los hombres llegaron por la mañana a una posición militar israelí, lo que desencadenó un intercambio de disparos que duró aproximadamente 20 minutos, tras lo cual los atacantes fueron abatidos por tropas israelíes. El ejército dijo que sus fuerzas impidieron que los hombres avanzaran hacia civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí