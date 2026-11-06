Fatal incendio en casa en Brooklyn
Arrasó vivienda de dos pisos y dejó 6 muertos y nueve heridos
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Nueva York.- Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras nueve resultaron heridas, entre ellas tres bomberos y dos policías, informó el Departamento de Bomberos.
Más de 200 socorristas acudieron rápidamente al incendio en el edificio adosado en Brooklyn, en el vecindario de Sunset Park. Aún no se ha determinado la causa.
"Al llegar, había fuego en todos los pisos", dijo Kevin Woods, jefe de operaciones contra incendios del Departamento de Bomberos, en una conferencia de prensa cerca de la vivienda de madera, que lucía seriamente carbonizada. "Fuego saliendo por cada ventana, recibiéndonos en la puerta principal".
Los bomberos rescataron a cuatro personas, ingresando por una entrada trasera en la vivienda de dos unidades para rescatar a dos de ellas que estaban atrapadas detrás de rejas en las ventanas de la vivienda, dijo. Una escalera se derrumbó parcialmente dentro de la vivienda, añadió.
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El fuego, que también dañó una vivienda contigua, fue controlado en unas 3 horas. Ocho vecinos fueron retirados de la zona y fueron llevados a hoteles. Woods explicó que el fuego se propagó a una vivienda adosada contigua, aunque también se pudo ver daños en el exterior de la vivienda adosada del otro lado del edificio incendiado.
"Fue un incendio devastador", dijo el alcalde Zohran Mamdani en la conferencia de prensa. "Tomará mucho tiempo para que este vecindario llore a los vecinos que perdieron esta mañana y para recuperarse de este inmenso dolor".
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