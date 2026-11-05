Juez federal niega liberación a Inés Gómez Mont en Florida

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Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de habeas corpus promovida por la defensa de la exconductora mexicana de televisión Inés Gómez-Mont Arena, que buscaba su liberación. La resolución fue emitida por el juez de distrito Jeffrey T. Kuntz, en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Sur de Florida.

Se confirma que Gómez Mont "es nativa y ciudadana de México y ciudadana de España que ingresó a los Estados Unidos sin inspección en julio de 2021 y ha residido en los Estados Unidos de manera continua desde entonces". El tribunal enfatizó que Gómez Mont no ha solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades administrativas.

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En el documento se indica que "una petición de hábeas corpus es un vehículo para impugnar la legalidad de la detención, no las condiciones de confinamiento. En consecuencia, por la presente se ordena y juzga que la Petición es denegada. Se instruye al Secretario que CIERRE este caso y desestime cualquier moción pendiente por improcedente".La defensa presentó un habeas corpus en Miami, Florida, en el que había solicitado revisar la legalidad de su detención.A través del habeas corpus, presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el 31 de octubre, Gómez Mont pide al juez que lleva su caso que verifique si su detención fue legal, pero también que no sea trasladada a otro centro de detención. Actualmente, se encuentra en el Centro de Transición de Broward.Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).El recurso de habeas corpus que presentó es similar al que en su momento presentó su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido el 24 de septiembre de 2025. Álvarez obtuvo así la libertad bajo fianza, aunque su proceso continúa y se le fijó una audiencia para este mes de noviembre.Entre los alegatos de la defensa está que una de las hijas de Gómez Mont está en tratamiento médico y que un traslado de la detenida fuera de Miami sería perjudicial.Gómez Mont fue detenida tras permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.