Cartonistas mexicanos retratan la derrota de Trump en elecciones de EU

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La derrota de Donald Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos no solo sacudió el panorama político del país, también se convirtió en material para los cartonistas mexicanos, quienes encontraron en el tropiezo republicano una oportunidad para retratar, con sátira e ironía, el nuevo escenario que enfrenta el mandatario.

El pasado martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebró una jornada electoral que modificó el equilibrio de fuerzas en Washington. Los demócratas consiguieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, lo que representa un nuevo desafío legislativo para Trump y abre una etapa en la que el presidente tendrá que enfrentar a una oposición con mayor poder de decisión.

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El resultado también dejó una lectura importante sobre el comportamiento del electorado hispano. Aunque Trump consiguió cerca de la mitad del voto latino en 2024, los demócratas lograron recuperar terreno y obtuvieron victorias en territorios donde el triunfo parecía complicado, como Kansas, Carolina del Sur, Michigan y Texas.Este último estado cobró especial relevancia, pues durante décadas ha sido un bastión republicano. Sin embargo, el avance demócrata alimentó nuevamente las expectativas de quienes buscan convertir a Texas en un territorio de mayoría azul.La pérdida del control legislativo por parte del Partido Republicano convirtió a Trump en lo que se conoce en la política estadounidense como un lame duck o pato cojo, una expresión utilizada para describir a un mandatario cuyo poder político comienza a debilitarse, aunque todavía permanezca en funciones.Ante ello, cartonistas de la prensa mexicana, a través de dibujos aprovecharon el resultado electoral para cuestionar las decisiones del presidente estadounidense, recordar sus polémicas y poner sobre la mesa las consecuencias de sus políticas.Uno de los trabajos fue realizado por Kemchs, cartonista de EL UNIVERSAL, bajo el título "Consejo experimentado". En la ilustración aparece Trump con traje azul, camisa blanca y corbata roja, mientras sonríe junto al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.El exmandatario aparece dándole un consejo que resume buena parte de las controversias electorales que lo acompañaron durante su trayectoria política: "Si ganas di que es justo, si pierdes di que hicieron trampa".La frase hace referencia a las ocasiones en que López Obrador denunció presuntos fraudes electorales después de perder distintas contiendas por la Presidencia de México.En un segundo, la figura de AMLO volvió a aparecer en otra ilustración, esta vez realizada por Chavo del Toro para "El Economista". El cartón lleva por nombre "Novato" y muestra a Trump con su característica corbata roja, pero ahora con una postura que refleja su derrota.A un costado se encuentra López Obrador, quien le lanza una frase cargada de ironía: "Wey, te faltó poner a tu Taddei".La referencia apunta a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a los cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación de organismos electorales.Por su parte, Chavo del Toro también publicó para el mismo periódico otra ilustración titulada "Black Martes", en la que Trump aparece ahorcándose con una manguera de despacho de gasolina.El dibujo hace alusión a las consecuencias económicas de la guerra contra Irán, conflicto que, de acuerdo con las declaraciones del propio mandatario, habría influido en el resultado electoral debido al incremento en los precios de los combustibles, pues reconoció que la guerra iniciada en febrero tuvo repercusiones en el costo de la gasolina.Otro de los trabajos que llamó la atención fue el del cartonista Camacho, publicado en "Reforma" y titulado "Pato Cojo".En esta ilustración, Trump aparece convertido en un pato enfurecido que sostiene una de sus propias patas, como si pretendiera utilizarla para golpear a un águila y una serpiente, símbolos relacionados con la bandera mexicana. Ambos personajes parecen preguntarse quién será el siguiente en recibir un golpe.La sátira también llegó a las páginas de "La Jornada", donde el cartonista Rocha publicó "Donald en su laberinto", una ilustración que transforma al presidente estadounidense en el Pato Donald.En el dibujo, el mandatario aparece con el cuerpo del famoso personaje de Disney y sostiene una escopeta que acaba de disparar. Sin embargo, la escena lo muestra herido y ensangrentado, como si hubiera terminado siendo víctima de sus propias decisiones.Sobre la ilustración aparece un globo de diálogo con la frase: "Pero lo volvería a hacer".El mensaje está relacionado con las declaraciones de Trump sobre la guerra contra Irán. Pese a reconocer que el conflicto y el aumento en el precio de la gasolina pudieron perjudicar electoralmente a los republicanos, el presidente aseguró que volvería a ordenar un ataque si tuviera que tomar nuevamente la misma decisión.El cartonista El Fisgón también encontró material para cuestionar las decisiones del republicano. Para "La Jornada" realizó la ilustración "Elecciones Intermedias", en la que aparece Trump derrotado, con sangre en la nariz, mientras se toca la cabeza y observa estrellas a su alrededor.La escena está acompañada por tres globos de diálogo que reúnen algunas de las controversias más comentadas de su gobierno.El primero dice: "Siento como si me hubiera madreado el ICE", en referencia a las violentas redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que han generado críticas y cuestionamientos por sus métodos.El segundo señala: "Como si me hubieran bombardeado con un misil Tomahawk". Esta frase alude a la postura de Trump sobre la guerra de Ucrania y a la posibilidad que planteó inicialmente de entregar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a ese país para presionar a Rusia.Finalmente, el tercer globo expresa: "Como si me hubieran impuesto aranceles a lo bestia", una referencia directa a los gravámenes comerciales que el presidente estadounidense estableció para distintos países.Finalmente, el cartonista Rapé, hizo una ilustración para "Milenio", bajo el nombre "Nueva Gorra", donde se observa a Trump portando una gorra roja que dice MAGA, -que significa Make America Great Again- movimiento encabezado por él.A un costado de él aparece una pluma sostenida por una mano que dice "voto latino", quien cambia la palabra por "MEGA madreado".