Favelas de Río, devastadas tras la redada letal

Río de Janeiro, Bra.- Las familias de las decenas de fallecidos en una redada mortal de la policía de Río de Janeiro contra las pandillas comenzaron a enterrar a sus muertos el jueves, mientras los residentes seguían conmocionados por las escenas de la matanza y furiosos con las fuerzas de seguridad, a quienes acusan de un uso excesivo de la fuerza, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

En la favela de Vila Cruzeiro, donde en la víspera se alinearon los cuerpos uno al lado del otro sobre el piso, muchos expresaron su conmoción, dolor e ira mientras ministros del gobierno y legisladores acudían a escuchar las demandas de la comunidad

Al menos 132 personas murieron durante el operativo del martes, incluyendo cuatro policías, según un recuento ofrecido el jueves por la defensoría pública de Río.

Un día después de una redada que muchos describieron como una guerra, la barriada mostró signos de vuelta a la normalidad, con algunos restaurantes y tiendas esperando nuevamente a sus clientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Vine a trabajar porque tengo que hacerlo, pero mi salud mental está destrozada”, señaló Monique Santiliano, una residente de 40 años que dirige un salón de uñas frente al grupo de derechos de las favelas CUFA en Vila Cruzeiro, parte del extenso complejo de comunidades urbanas de Penha.

“Esto no fue una operación, fueron asesinatos. No vinieron a arrestar, vinieron a matar”, agregó con la voz temblorosa.

El gobernador del estado de Río, el conservador Claudio Castro, dijo el martes que Río estaba en guerra contra el “narcoterrorismo”, un término que recuerda a la retórica de Estados Unidos en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina. Calificó la operación como un éxito.

La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, dijo a los residentes y reporteros congregados en Penha que la lucha contra el crimen organizado debía enfocarse en quienes lo dirigen y lo financian.

“No tiene sentido entrar en nuestras comunidades y exponer a los niños, a los ancianos, ya sean niños o ancianos, a las personas con discapacidades a tal terror”, dijo Evaristo.