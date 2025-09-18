logo pulso
Firman pacto Pakistán y Arabia Saudita

Por AP

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
Firman pacto Pakistán y Arabia Saudita

ISLAMABAD.- Pakistán y Arabia Saudita firmaron el miércoles un pacto de defensa con el que se comprometen a que un ataque contra cualquiera de las naciones será considerado un ataque contra ambas.

El pacto se produce tras el aumento de tensiones en la región después del ataque israelí del 9 de septiembre en Qatar , el cual dejó seis muertos.

El Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua fue firmado durante la visita del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al reino, según un comunicado conjunto emitido después de sus conversaciones con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El acuerdo establece que “cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

Sharif viajó a Arabia Saudita por invitación del príncipe heredero, según el comunicado.

Los países expresan su compromiso con la seguridad de ambas naciones y con la “paz en la región y el mundo”.

El acuerdo “tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países”.

