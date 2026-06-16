Ronald Johnson celebra sentencia a mexicano por tráfico de personas
La cooperación entre México y Estados Unidos es clave para desmantelar redes de tráfico de personas.
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, condenó la sentencia en su país a una
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persona mexicana por tráfico de cientos de personas.
A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó la "sólida cooperación" entre Estados Unidos y México para salvar vidas contra el tráfico de personas.
"Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y a desmantelar redes criminales que se benefician poniendo en riesgo a personas a través de continentes y fronteras", dijo.
Mencionó que el ciudadano mexicano fue sentenciado por su participación en una organización que trasladó a cientos de personas de África, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de múltiples países y hacia Estados Unidos.
"Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes ilegales y el alcance global de estas redes criminales. A través de una sólida cooperación, estamos logrando que los traficantes de personas rindan cuentas ante la justicia", declaró el diplomático estadounidense.
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