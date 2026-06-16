Ronald Johnson celebra sentencia a mexicano por tráfico de personas

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Ronald Johnson

, embajador de Estados Unidos en México,en su país a una

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por tráfico de cientos de personas.A través de sus, el embajador Johnson destacó la "" entreparacontra el tráfico de personas."Cuando nuestros países trabajan juntos parade personas, ayudamos ay aque se benefician poniendo en riesgo a personas a través de continentes y fronteras", dijo.Mencionó que elfue sentenciado por su participación en unaquede personas de África, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de múltiples países y hacia Estados Unidos."Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes ilegales y elde estas. A través de una, estamos logrando que los traficantes de personas rindan cuentas ante la justicia", declaró el diplomático estadounidense.