Francia detecta un caso de ébola

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París, Fra.- Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

El paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, según las autoridades sanitarias, que precisaron en un comunicado que el médico se encuentra en estado estable y su carga viral es débil.

El Ministerio de Salud subrayó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

También se ha puesto en aislamiento a cinco personas que viajaron con el médico en el mismo vuelo de Air France desde Kinsasa, según explicó la ministra de Salud, Stéphanie Rist, al telediario de la noche de France 2.

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Estos contactos deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo, indicó previamente su Ministerio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ensayará dos antivirales en comunidades de la República Democrática del Congo (RDC) para comprobar si pueden reducir la mortalidad en afectados con ébola de la variante Bundibugyo, del que no hay por ahora tratamientos específicos, informó este miércoles su director general.

Los antivirales, MBPC 134 y remdesivir, serán donados por Estados Unidos y por la farmacéutica de ese país Gilead, detalló el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En los ensayos colaborarán el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la ONG sanitaria ALIMA y la Universidad de Oxford, agregó Tedros, quien señaló que están en contacto estrecho con las comunidades donde se realizarán los ensayos.