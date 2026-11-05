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Explosión causa alarma en planta química de Mississippi

El estallido, por el momento, no dejó personas lesionadas

Por AP

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Explosión causa alarma en planta química de Mississippi
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      Mississippi.- Los equipos de emergencia respondieron el miércoles a una explosión en una planta química de Mississippi que envió al aire una gran columna de humo negro.

      Las cuadrillas fueron notificadas poco después de las 7 am sobre una explosión en la planta de Loveland Products en Greenville, informaron funcionarios municipales en un comunicado de prensa. La ciudad, en la región del delta del Mississippi, tiene una población de unas 26.000 habitantes. Está a unos 193 kilómetros al noroeste de Jackson, la capital.

      Por ahora no se han reportado heridos, indicó Sara Moreland subdirectora de gestión de emergencias del condado de Washington y bombera local. Señaló que, hasta media mañana, el incendio estaba controlado, pero no completamente extinguido.

      El comunicado de la ciudad indicó que, según información preliminar proporcionada por la administración de la planta, la explosión está relacionada con un incendio asociado a un químico herbicida.

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      Nutrien, la empresa matriz de Loveland, afirmó que el incendio estaba "siendo gestionado" y que la dirección de la planta estaba trabajando con los equipos de primera respuesta. Loveland —con sede en Loveland, Colorado— fabrica productos de fertilización, nutrición vegetal y de protección de cultivos.

      Las autoridades pidieron a los residentes que viven cerca de la planta y en un área al este y al sur que se resguardaran en sus hogares durante un par de horas debido al humo, pero esa medida se levantó poco antes del mediodía en el área rural en el extremo oriental de la ciudad.

      El Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi indicó que su equipo de respuesta a emergencias estaban evaluando el impacto en la calidad del aire.

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