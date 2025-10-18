Madagascar tiene nuevo presidente

Antananarivo, Madagascar.- Un coronel del ejército que tomó el poder en un golpe de Estado militar asumió el viernes como nuevo presidente de Madagascar tras un rápido alzamiento que derrocó a su predecesor y lo obligó a huir del país ya esconderse.

El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del ejército, tomó posesión como nuevo presidente en una ceremonia en la sala principal del Tribunal Constitucional Supremo, frente a sus nueve jueces vestidos de rojo.

Su ascenso a la presidencia se produjo apenas tres días después que anunciara que las fuerzas armadas tomaron el poder en la extensa isla del océano Índico, con alrededor de 30 millones de habitantes, frente a la costa este de África.

La nación había sido sacudida por tres semanas de protestas antigubernamentales encabezadas por jóvenes que comenzaron con la frustración por los cortes crónicos de agua y electricidad, pero que se convirtió en ira contra el liderazgo del presidente Andry Rajoelina. Al menos 22 personas murieron en las protestas tras una represión inicial por parte de las fuerzas de seguridad, según Naciones Unidas.

“Hoy representa un punto de inflexión para nuestra nación, pues el pueblo malgache tiene sed de un cambio profundo en la forma en que se gobierna nuestro país”, dijo Randrianirina en un discurso desde un podio junto a una bandera malgache roja, verde y blanca. Hizo un llamado a la paz y la unidad y prometió “romper con las prácticas dañinas del pasado”.

Naciones Unidas ha condenado el golpe militar de cambio de gobierno inconstitucional.