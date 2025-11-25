logo pulso
General rechaza plan de tregua en Sudán

Por AP

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
General rechaza plan de tregua en Sudán

El Cairo, Egipto.- El general de mayor rango de Sudán rechazó una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores encabezados por Estados Unidos, llamándola “la peor hasta ahora”, en un golpe a los intentos por detener una guerra devastadora que ha afectado al país africano durante más de 30 meses.

El general Abdul Fatá Burhan dijo que la propuesta era inaceptable, acusando a los mediadores de ser “parciales” en sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares estalló en enfrentamientos abiertos en la capital y en otras partes del país.

La guerra ha matado a más de 40,000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que esa cifra es un subregistro y que el número real podría ser muchas veces mayor. Ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas obligadas a huir de sus hogares, ha avivado brotes de enfermedades y ha llevado a partes del país a la hambruna.

