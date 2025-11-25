logo pulso
Ataque de dos suicidas en cuartel de Pakistán

Por AP

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
Peshawar, Pakistán.- Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otros 11 resultaron heridos en un ataque de dos suicidas a un cuartel en el noroeste de Pakistán el lunes por la mañana, según informaron la policía y los equipos de rescate.

El ataque tuvo lugar en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, cuando las fuerzas de seguridad se preparaban para el desfile matutino en la extensa instalación ubicada en el corazón de la ciudad, afirmó el jefe de policía de la ciudad, Saeed Ahmad.

Ahmad explicó que un atacante detonó sus explosivos en la puerta principal de la sede provincial de la Policía Federal, mientras que el segundo atacante fue abatido por los agentes cerca del estacionamiento.

Según Ahmad, había unos 150 policías en un terreno abierto dentro de la sede para los ejercicios de desfile matutino cuando ocurrió el ataque. “Los terroristas involucrados en el ataque de hoy iban a pie y no lograron llegar al área del desfile, y una respuesta oportuna de nuestras fuerzas evitó una tragedia mucho mayor”, dijo a The Associated Press.

