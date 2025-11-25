logo pulso
Muere Gramma, a los 141

Por AP

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Muere Gramma, a los 141

Los Ángeles, Cal.- Abuela, la querida tortuga de las Galápagos y la residente más antigua del Zoológico de San Diego, ha fallecido luego de más de un siglo de disfrutar en cautiverio de sus alimentos favoritos, como la lechuga romana y el atún.

Gramma nació en estado silvestre y se calcula que tenía alrededor de 141 años, según funcionarios del zoológico. 

Se desconoce la fecha exacta en que llegó al Zoológico de San Diego, pero funcionarios del zoológico señalaron que vino del Zoológico del Bronx en 1928 o 1931 como parte de su primer grupo de tortugas de las Galápagos.

Mientras el mundo cambiaba a su alrededor, Gramma deleitaba a los visitantes con su dulce y tímida personalidad. Vivió durante dos Guerras Mundiales y el mandato de 20 presidentes de EU.

Sus cuidadores la llamaban cariñosamente “la Reina del Zoológico”. Padecía de condiciones óseas relacionadas con su avanzada edad que progresaron recientemente hasta que tuvo que ser sacrificada, indicó el zoológico.

Las tortugas de las Galápagos pueden vivir más de 100 años en la naturaleza, y cerca del doble en estado de cautiverio.

