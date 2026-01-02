Gobierno audaz, promete alcalde Mamdani

Nueva York.- Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York el jueves, tomando uno de los trabajos más implacables de la política estadounidense con la promesa de transformar el gobierno en nombre de la clase trabajadora que lucha y se esfuerza en la ciudad.

El demócrata rindió protesta en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento justo pasada la medianoche, colocando su mano sobre un Corán mientras asumía el cargo como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Zohran Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi alrededor del mediodía del jueves para una ceremonia pública más grandiosa, donde el senador estadounidense Bernie Sanders dirigió la toma de protesta por segunda vez.

"A partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos acusará de carecer del coraje para intentarlo", dijo Mamdani a una jubilosa multitud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A quienes insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme cuando digo esto: El Ayuntamiento ya no dudará en usar su poder para mejorar las vidas de los neoyorquinos", afirmó.

Durante la ceremonia, Mamdani y otros oradores tocaron el tema que lo llevó a la victoria en las elecciones: la devoción por usar el poder del gobierno para ayudar a los millones de personas que luchan con el alto costo de vida de la ciudad.

"Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático", dijo Mamdani. "No abandonaré mis principios por miedo a ser considerado ´radical´".