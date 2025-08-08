Haití tiene un presidente provisional

Puerto Príncipe, Haití.- Un empresario acaudalado se convirtió el jueves en presidente del consejo de transición presidencial de Haití que está encargado de restaurar el orden en el país, mientras que el reconocido líder de una pandilla dejó al descubierto los desafíos que se atraviesan en la nación caribeña al amenazar con derrocar al gobierno.

El nombramiento de Laurent Saint-Cyr, celebrado en una oficina fuertemente resguardada en la capital de Puerto Príncipe —donde las pandillas controlan el 90% de los vecindarios—, marcó la primera vez que miembros del sector privado de Haití ocupan tanto en la presidencia del consejo como en el cargo de primer ministro, dos cargos que comparten las funciones ejecutivas del país.

Saint-Cyr tuvo sus inicios en una compañía de seguros local mientras que el actual primer ministro de Haití se dirigía a una empresa de internet.

“Nuestro país está atravesando una de las mayores crisis de toda su historia”, declaró Saint-Cyr durante la ceremonia. “No es momento para discursos bonitos. Es momento de actuar”.

Horas antes, una poderosa federación de pandillas que desde hace tiempo ha denunciado a los oligarcas de Haití amenazó con derrocar al gobierno, mientras se registraban tiroteos.