Halla PNH vehículo de salvadoreños

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Puerto Príncipe, Haití.- La Policía Nacional de Haití (PNH) aseguró haber encontrado en las afueras de Puerto Príncipe el vehículo que transportaba a los cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron tras una emboscada por parte de las bandas armadas el pasado 18 de octubre.

El hallazgo se produjo en una operación de búsqueda en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, donde desaparecieron los militares, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas, indicó la Policía.

La PNH movilizó unidades especializadas y no encontró ninguna resistencia en su recorrido.

A pesar de los esfuerzos, las fuerzas policiales y militares que participaron en el terreno no han logrado encontrar a los desaparecidos, cuyo rastro se perdió desde el día del ataque.

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Tras la emboscada, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2,000 soldados a Haití con el propósito de buscar a los soldados.

Una semana después del ataque, la GSF confirmó versiones de que habían sido hallados unos restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro militares salvadoreños, pero Bukele descartó esa posibilidad.