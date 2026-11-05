Herzog va por nuevo gobierno en Israel

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Jerusalén, Israel.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió el miércoles como legalmente vinculantes los resultados certificados de las elecciones parlamentarias de la semana pasada, y comenzó las consultas con los representantes de los partidos sobre la formación de un nuevo gobierno.

La medida supuso un golpe para los intentos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de desacreditar la votación en la que él y sus aliados perdieron su mayoría en el parlamento israelí, o Knesset, mientras que los partidos liderados por árabes lograron avances históricos.

"Las elecciones han terminado. Ahora es el momento de enfrentarnos a la realidad", dijo Isaac Herzog.

Netanyahu y sus partidarios han afirmado repetidamente y sin fundamento que los partidos liderados por árabes habían "robado" la elección, posiblemente con ayuda extranjera.

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Herzog comenzó las consultas con los líderes de los partidos el miércoles por la noche para determinar a quién nombrar primer ministro designado, un proceso que podría llevar al poder a los oponentes de Netanyahu.

La comisión electoral de Israel afirmó el miércoles que, tras una investigación exhaustiva de las denuncias de fraude de todos los partidos, no encontró "evidencia de irregularidades que comprometieran la integridad de la elección o afectaran sus resultados".

En la votación del 27 de octubre, ni el bloque de Netanyahu ni el bloque de aliados de su principal rival, el líder de la oposición Gadi Eisenkot, obtuvieron la mayoría parlamentaria necesaria para formar un nuevo gobierno, lo que plantea la posibilidad de una alianza entre los dos rivales o una alianza entre Eisenkot y algunos de los partidos liderados por árabes.

Herzog comenzó una serie de reuniones con los partidos políticos el miércoles. Tres facciones —todas alineadas con la base religioso-nacionalista de Netanyahu— recomendaron que se le diera a Netanyahu la oportunidad de formar un gobierno de coalición, mientras que una cuarta —encabezada por un exaliado de Netanyahu convertido en rival— recomendó a Eisenkot. Ocho partidos más, incluidas las dos facciones lideradas por árabes, tienen previsto reunirse con Herzog el jueves, y Yashar de Eisenkot y el Likud de Netanyahu hablarán al final.

Después de las consultas, Herzog elegirá entonces al candidato que, desde su punto de vista, tiene más probabilidades de poder formar un gobierno de coalición, muy probablemente Netanyahu o Eisenkot. Tiene varios días para anunciar su decisión, lo que entonces preparará el terreno para semanas de negociaciones.

Si ninguno de los dos hombres puede formar un gobierno, el país celebraría una nueva elección a principios del próximo año.