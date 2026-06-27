Hezbollah rechaza acuerdo Israel-Líbano y llama a resistir

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BEIRUT (AP) — El líder de Hezbollah criticó el sábado un acuerdo marco que Israel y Líbano firmaron un día antes para poner fin a meses de conflicto entre el grupo político-paramilitar respaldado por Irán e Israel, lo que generó dudas sobre su eficacia.

El acuerdo firmado el viernes en Washington vincula la retirada de Israel de Líbano con el desarme de Hezbollah, algo que el grupo rechaza.

Varios acuerdos anteriores de alto el fuego que Líbano ha negociado con Israel desde el estallido de la más reciente guerra entre ese país y Hezbollah nunca se implementaron en realidad sobre el terreno. Más de 4.000 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde marzo, cuando Hezbollah disparó contra Israel dos días después de que comenzara la guerra con Irán.

En un comunicado el sábado, el líder de Hezbollah, Naim Kassem, afirmó que su grupo seguirá combatiendo hasta que Israel se vea obligado a abandonar Líbano. Los simpatizantes del grupo protestaron en las calles de Beirut tras el anuncio del acuerdo.

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Pese al pacto, la agencia estatal de noticias de Líbano reportó sobre un ataque con dron israelí cerca de la ciudad sureña de Nabatiyeh. También dijo que el ejército israelí liberó a tres trabajadores libaneses y tres sirios que fueron capturados el viernes cerca de la aldea sureña de Ain Arab.

Detalles confirmados del acuerdo Israel-Líbano

Acuerdo pide retiro de Israel, pero solo si Hezbollah se desarma

Las conversaciones entre Israel y Líbano fueron independientes del acuerdo provisional que Estados Unidos e Irán firmaron a principios de este mes.

Los detalles del acuerdo que el Departamento de Estado estadounidense difundió el sábado señalan que Líbano e Israel aspiran a poner fin al estado de guerra entre ambos, que comenzó cuando se creó Israel en 1948.

En el acuerdo se indica que Israel se retirará de Líbano siempre y cuando Hezbollah se desarme.

También se pide que Israel se retire inicialmente de dos pequeñas áreas denominadas zonas piloto. No precisó dónde estarán. El ejército libanés asumirá gradualmente la plena responsabilidad de seguridad en esas áreas. Ambos países acordarán futuras zonas piloto para la retirada de Israel más adelante, según el acuerdo.

El acuerdo incluye un anexo de seguridad con los detalles del despliegue del ejército libanés y los redespliegues de las tropas israelíes. El anexo de seguridad no se hizo público.

Como parte del acuerdo, Israel subraya que el desarme de Hezbollah en todo Líbano y medidas de seguridad adicionales que se acuerden entre los dos países eliminarán cualquier necesidad futura de acción militar o presencia del ejército israelí en Líbano.

En un comunicado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes permanecerán en el sur de Líbano "hasta que Hezbollah y el resto de las organizaciones terroristas sean desarmadas, y hasta que no se plantee ninguna amenaza adicional para Israel desde Líbano".

Netanyahu dijo que las dos zonas acordadas tendrán un "programa piloto para desarmar a Hezbollah y transferir el territorio al control del ejército libanés". Afirmó que el ejército israelí ya se retiró de una de ellas.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que se ordenó al ejército que se prepare "para una estancia prolongada".

Reacciones y tensiones tras el acuerdo

Líder de Hezbollah rechaza el acuerdo como "una humillación"

Desde el punto de vista de Hezbollah, el acuerdo no existe, sostuvo Kassem.

Calificó el acuerdo de "humillación" y añadió que vincular la retirada de Israel al desarme de Hezbollah es una "sugerencia muy peligrosa".

El acuerdo hizo que uno de los funcionarios del grupo, Hassan Fadlallah, advirtiera que podría derivar en una guerra civil porque Hezbollah no entregará sus armas y resistirá cualquier medida que adopte el ejército libanés.

El juez Ahmed Rami al-Hajj, el principal fiscal de Líbano, indicó el sábado a los jefes de los organismos de seguridad del país que adopten medidas para prevenir disturbios.

Algunos israelíes y libaneses dudan que el acuerdo perdure

El pacto establece que Beirut y Tel Aviv reconocen que el restablecimiento de la seguridad en el sur de Líbano mediante el despliegue del ejército libanés, el retorno seguro de su población civil y la seguridad de las comunidades del norte de Israel son esenciales para la estabilidad y la paz a largo plazo.

"Personalmente, no creo que vaya a durar porque el ejército libanés realmente no tiene posibilidades contra Hezbollah", declaró la ciudadana israelí Ronit Belson cuando visitaba la localidad de Metula, junto a la frontera.

En Líbano, las opiniones estaban divididas.

"La gente sólo quiere descansar de una vez por todas. Apoyo a las autoridades libanesas en la decisión" tomada, expresó Rabie Sammour, residente de la ciudad sureña de Sidón.

Otro residente de Sidón, Khaled Ghannoum, afirmó que el acuerdo "legitimó la ocupación de Israel".

En una aparente referencia a Irán, que ha enviado miles de millones de dólares en efectivo a Hezbollah durante las últimas cuatro décadas, el acuerdo señala que Líbano y Estados Unidos se comprometen a impedir que los fondos fluyan hacia cualquier entidad, organización o individuo afiliado a grupos armados no estatales.

El acuerdo establece que el gobierno libanés se compromete explícitamente a impedir que los fondos de reconstrucción fluyan hacia grupos armados no estatales y entidades vinculadas.