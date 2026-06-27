Labores de rescate mantienen esperanza entre familiares de desaparecidos en sismos de Venezuela

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LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Daniel Cordero, con el rostro ensangrentado, salió de entre los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela, rodeado de rescatistas que lo ayudaron a subir a una camilla mientras transeúntes filmaban la escena.

Han pasado tres días desde que dos terremotos sacudieron Venezuela, y el rescate de Cordero, que ocurrió el viernes, así como el de otras personas, da un impulso de optimismo a quienes aún esperan encontrar a sus seres queridos entre las ruinas.

Esto ocurre mientras aumenta el número de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles y mientras muchas familias confirman que madres, padres, hermanos y niños no sobrevivieron. Al menos 1.430 personas han muerto, informaron el sábado funcionarios gubernamentales, una cifra que se prevé que siga creciendo. Miles están heridas y se ha reportado la desaparición de decenas de miles.

Búsqueda frenética y rescates tras los terremotos

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La frenética búsqueda continuaba el sábado, en su mayoría a cargo de civiles, con un número creciente de equipos internacionales de rescate que se suman a los esfuerzos. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para recuperar con vida a las personas, aunque ese plazo puede ampliarse si tienen acceso a comida y agua.

"Hemos visto demasiado"

Mientras vecinos, amigos y familiares trabajaban bajo el sol abrasador, algunos de sus esfuerzos fueron recibidos con aplausos. Se salvó a un niño de 4 años. Un hombre mayor con un ojo morado fue recibido con aplausos tras su rescate.

Pero no todos tuvieron la misma suerte.

Daritza Polo, en La Guaira, recibió el viernes la confirmación de que su madre murió en el sismo.

"No tengo palabras", expresó.

El sufrimiento ha sido abundante en toda La Guaira, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos.

Los hermanos Leyder y Leymar Rojas, de 3 y 10 años, fueron sacados de los escombros envueltos en una sábana. Su madre gritaba de angustia. Mientras otras dos mujeres intentaban sostenerla, se desmayó. El rescate continuó mientras ella yacía en el suelo.

"Es horrible, hemos visto demasiado", dijo Ramón Eduardo, el tío de los niños, conteniendo las lágrimas. "Sacamos a uno, que salió vivo, gracias a Dios", añadió, refiriéndose a Adrián, de 4 años, hermano de los menores fallecidos.

"Pero a ellos no, a ellos no llegamos".

Impacto humano y esperanza en medio de la tragedia

Para muchos, no tener noticias es una buena noticia.

El edificio en La Guaira donde Noribel Mendoza vivía con sus dos hijos, Andrés David Molina Mendoza, de 21 años, y Ángel Eduardo Molina Mendoza, de 19, se derrumbó el miércoles, y desde entonces la familia no ha sabido nada de ellos.

"No sabemos exactamente si estaban allí, no estaban allí, si están en algún hospital, en algún centro médico, todavía nada", dijo la tía de los jóvenes, Ángela Molina Castro, de 30 años, en una llamada telefónica desde Puerto Píritu, en el estado Anzoátegui.

Otra de sus tías ha estado afuera del edificio esperando noticias, pero indicó que no ha llegado ningún equipo de rescate. Vecinos y amigos han intentado levantar los escombros, pero a veces son demasiado pesados.

El viernes se confirmó la muerte de un amigo y de su esposa embarazada. Ella espera que la noticia sobre sus sobrinos no sea la misma.

"Así no sea familia de uno, así no sean amigos, conocidos, igualito, son seres y más humanos como nosotros", dijo, refiriéndose a todas las víctimas. "Y es una tragedia que primera vez en mi vida que yo lo estoy viviendo".

Durante dos días, cuando Ninoska Jarrin llamó a su suegro, Fernando Segundo Martínez Hernández, no recibió respuesta.

Jarrin vive en Ciudad de México; su suegro estaba en La Guaira, una de las áreas más afectadas.

Finalmente, el viernes recibió noticias: su esposa supo de él. Ella aún estaba preocupada hasta que su esposo logró hablar directamente con él el sábado en la mañana.

"Está bien, gracias a Dios", dijo.

Desde el miércoles, Flor María González ha esperado noticias sobre su hija, Dilinyer Caroley Rada González, de 33 años, y sus tres nietos: Jonas, de 10, Ashley, de 8, y Angely, de 6, cuyo edificio de apartamentos en La Guaira se derrumbó.

González acababa de regresar a la ciudad occidental de Maracaibo después de visitar a sus dos hijas cerca de Caracas cuando se enteró del terremoto.

Ha observado desde lejos cómo vecinos y equipos de rescate buscan sobrevivientes.

Su otra hija espera afuera del edificio de Rada González con la esperanza de que ella y los niños estén entre quienes sean rescatados de los escombros.

"Todavía tenemos fe", dijo González.