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Cuando compramos una prenda, ¿leemos su etiqueta? Solemos revisar composición, talla, lavado y país de fabricación. Sin embargo, la etiqueta omite datos relevantes: dónde se produjeron las fibras, las condiciones laborales de quienes la confeccionaron, el agua consumida, el impacto del teñido o el destino de la ropa al final de la vida útil. Incluso después de usarla, su impacto persiste en otras regiones y comunidades.

En su investigación sobre la huella hídrica del comercio textil internacional, Bharadwaj, Mathews y Barrie (2026) destacan la importancia de conocer el origen de los recursos. Si el algodón se cultiva en regiones con escasez de agua, la demanda ejerce presión adicional sobre comunidades y ecosistemas.

En 2024, la producción mundial de fibras textiles alcanzó 132 millones de toneladas, y cada año se desechan 92 millones de toneladas de textiles según el informe "Transformar la industria textil: aprender a gestionar mejor los residuos". Algunos de estos materiales acaban en lugares como el desierto de Atacama o el mercado de Kantamanto (UNECE y CEPAL, 2024; PNUMA, 2025).

El precio de una prenda no refleja el coste total de su producción. Goodin et al. (2014) destacan la necesidad de mejores criterios para fijar precios en la moda. La contaminación, los residuos, el consumo de recursos y las condiciones laborales forman parte de ese coste, aunque rara vez se reflejen: una prenda barata puede acarrear costes medioambientales y sociales.

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En México, la NOM-004-SE-2021 establece requisitos de información comercial para el etiquetado textil: composición, país de origen e instrucciones de cuidado. Sinembargo, la huella hídrica, las emisiones y las condiciones de producción siguen sin abordarse.

Los artículos 1, 2, 36 y 37 de la Ley General de Economía Circular 2026 abordan la prolongación de la vida útil, el diseño circular y la responsabilidad ampliada del productor, aplicables mediante acuerdos generales por sector. El artículo 43 prohíbe información medioambiental falsa. El artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor exige información y publicidad veraces y verificables.

La tecnología también ofrece posibilidades. Badhwar, Islam y Tan (2023) analizan el potencial del blockchain para mejorar la trazabilidad textil, aunque su eficacia depende de la fiabilidad de los datos facilitados por las empresas.

La moda también incluye artesanos y trabajadores que preservan conocimientos y técnicas vinculadas a la identidad cultural de sus comunidades. Su trabajo merece reconocimiento, remuneración justa y condiciones laborales dignas.

La etiqueta del futuro debería permitirnos conocer el origen de los materiales, cómo se fabricó cada prenda y cuál será su destino final. Disponer de información completa y verificable ayudaría a decidir compras conscientes y a exigir responsabilidad a la industria. Conocer la historia detrás de nuestra ropa permite comprender el impacto de nuestras decisiones de compra.

Doctor en Dirección Internacional de Empresas. Profesor tiempo completo de la Escuela de Negocios en el área de Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí.