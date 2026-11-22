¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Del 25 al 28 de noviembre se realizará la vigésima séptima edición del Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores, que este año contempla nueve conciertos y amplía su presencia fuera de la zona metropolitana.

Por primera vez, la inauguración tendrá lugar en Tampamolón Corona, así el encuentro llevará parte de su programación a la Huasteca potosina.

La propuesta del festival busca acercar la música antigua y barroca a los espacios históricos para los que muchas de estas obras fueron creadas.

Templos y recintos de arquitectura novohispana forman parte de la experiencia, con la intención de que el público escuche estas piezas en lugares relacionados con su contexto histórico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa musical reunirá a agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Camerata de San Luis y el Coro de la Escuela Estatal de Música, además de ensambles y músicos invitados.

El programa también incluirá dos conferencias magistrales a cargo del maestro Luis Fernando Padrón, dirigidas a estudiantes de nivel medio superior y superior.

Debido a la capacidad limitada de algunos recintos, los conciertos se transmitirán por internet a través de las plataformas de la Secretaría de Cultura.