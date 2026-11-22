El barroco encuentra nuevos escenarios
Del 25 al 28 de noviembre, el Festival Los Fundadores ofrecerá nueve conciertos en San Luis Potosí y la Huasteca.
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Del 25 al 28 de noviembre se realizará la vigésima séptima edición del Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores, que este año contempla nueve conciertos y amplía su presencia fuera de la zona metropolitana.
Por primera vez, la inauguración tendrá lugar en Tampamolón Corona, así el encuentro llevará parte de su programación a la Huasteca potosina.
La propuesta del festival busca acercar la música antigua y barroca a los espacios históricos para los que muchas de estas obras fueron creadas.
Templos y recintos de arquitectura novohispana forman parte de la experiencia, con la intención de que el público escuche estas piezas en lugares relacionados con su contexto histórico.
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El programa musical reunirá a agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Camerata de San Luis y el Coro de la Escuela Estatal de Música, además de ensambles y músicos invitados.
El programa también incluirá dos conferencias magistrales a cargo del maestro Luis Fernando Padrón, dirigidas a estudiantes de nivel medio superior y superior.
Debido a la capacidad limitada de algunos recintos, los conciertos se transmitirán por internet a través de las plataformas de la Secretaría de Cultura.
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