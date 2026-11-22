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CIUDAD VALLES.- El aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación en el Municipio de Valles, Juan Manuel Ornelas Herbert dijo que si David Medina Salazar determina que por sus aspiraciones tiene que renunciar al DIF, así lo hará.

Luego de que el pasado jueves, Ornelas Herbert hiciera una asamblea popular de Morena, en La Galera de Tito, dado que tiene abiertas aspiraciones por convertirse en representante electoral de este partido hacia la alcaldía de Valles, a través de la nominación de coordinador de la Cuarta Transformación, el alcalde de Valles, David Medina expresó que a él y a su esposa, Ena Avendaño (presidenta del DIF) se les haría más prudente que estuviera fuera del Sistema Municipal si sus intenciones son políticas.

El aspirante mencionó que él no ha recibido ninguna instrucción de parte de las personas y la administración para la que trabaja, sin embargo, si se diera el caso de que se lo pidiera el alcalde, asumiría la orden y saldría de su responsabilidad de llevar la contabilidad del lugar de apoyo a la familia en Valles.