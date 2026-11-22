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Matehuala.- El Instituto Tecnológico de Matehuala llevó a cabo el Congreso Internacional Académico 2026 de Ingeniería en Gestión Empresarial, denominado "Construyendo futuro, conectando mentes", un evento que tuvo una duración de tres días y en el que se desarrollaron diversas actividades académicas, entre ellas talleres y conferencias para los alumnos.

Durante este encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos, fortalecer sus habilidades profesionales y conocer nuevas perspectivas relacionadas con el ámbito empresarial, mediante la participación en actividades enfocadas en su formación académica, cabe hacer mención que hubo una buena respuesta de participación por parte de los alumnos en las diferentes actividades que llevaron a cabo.

El congreso tuvo como propósito generar espacios de aprendizaje, intercambio de ideas y acercamiento con temas de actualidad, contribuyendo al desarrollo profesional de los futuros ingenieros en Gestión Empresarial.

Con este tipo de actividades, el Tecnológico de Matehuala busca fortalecer la preparación de sus estudiantes y brindarles herramientas que les permitan enfrentar los retos del mundo laboral, además de fomentar la innovación, el trabajo en equipo y la conexión entre conocimientos y experiencias.

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