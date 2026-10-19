Incendio en Canadá mata a 4 militares

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Toronto, Canadá.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó la muerte de cuatro militares en un incendio que asoló la base de Wainwright, en el oeste de Canadá.

En una declaración por TV, Carney explicó que un "incendio violento que se propagó rápidamente" provocó "una de las peores tragedias" sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá.

Asimismo, el primer ministro ordenó que las banderas de los edificios federales ondeen a media asta y aseguró que Canadá acompañará a las familias de las víctimas y a los heridos durante su recuperación.

Las Fuerzas Armadas canadienses identificaron a los cuatro militares muertos en un incendio de la base de Wainwright, en Alberta, y revelaron que 39 uniformados permanecen hospitalizados, diecinueve de ellos en estado crítico, algunos con graves quemaduras.

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El general Wade Rutland, comandante de la Primera División canadiense, identificó a los fallecidos como los soldados Aiden Goulding, Shaun Farrell y Hayden Leichmarck, del tercer batallón de la Princess Patricia´s Canadian Light Infantry, y el sargento Morgan Wong, del Loyal Edmonton Regiment.

Rutland explicó -en una rueda de prensa en Edmonton- que el incidente se produjo hacia las 16.00 hora local del sábado (22.00 GMT) durante unos ejercicios militares y que un repentino cambio del viento hizo que las llamas sobrepasaran los cortafuegos y recorrieran alrededor de un kilómetro en entre treinta y sesenta segundos hasta alcanzar la zona donde se encontraban los soldados.

El comandante Rutland reconoció que los responsables del campo de maniobras tenían conocimiento de la existencia del incendio desde varias horas antes del siniestro y que se permitió continuar con los ejercicios mientras el fuego permanecía contenido.

El general señaló que la investigación deberá determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y si la tragedia podría haberse evitado.

La base de Wainwright, situada unos doscientos kilómetros al sureste de Edmonton, es uno de los principales centros de entrenamiento militar de Canadá. Las autoridades señalaron que no existen indicios de terrorismo o sabotaje.