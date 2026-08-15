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Indonesia sufre sismo de magnitud 7.7

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Indonesia sufre sismo de magnitud 7.7
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      Maumere, Indonesia.- Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió el mar frente a la costa de Indonesia el sábado en la madrugada, dañando edificios y viviendas, dejando al menos cinco muertos y generando pánico en una región propensa a sismos.

      Las autoridades emitieron una alerta de tsunami, pero posteriormente la cancelaron cuando la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que representaban una amenaza para las comunidades costeras.

      El sismo afectó la región de Flores a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Al terremoto inicial le siguieron varias réplicas.

      Informes preliminares de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Maumere indican que al menos dos residentes murieron y otros dos resultaron heridos, y hay graves daños y edificios desplomados, según la agencia de gestión de desastres de Indonesia.

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