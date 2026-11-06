Inundaciones en Georgia y Tennessee

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McCaysville, Georgia.- Una serie de tormentas eléctricas produjeron inundaciones récord durante la noche en dos localidades gemelas a ambos lados de la frontera entre Georgia y Tennessee, y el jueves sumergieron algunos edificios hasta la altura de sus techos, al tiempo que los equipos de emergencia rescataban a decenas de personas.

Al bajar las aguas durante la tarde, los residentes regresaron y encontraron tiendas y otros negocios sumidos en el desorden a causa de la crecida, además de montones de escombros que quedaron tras el descenso del nivel del agua.

Las tormentas provocaron lluvias intensas en una zona montañosa, lo que provocó inundaciones en el río Toccoa entre McCaysville, Georgia, y Copperhill, Tennessee, y generó inundaciones que pusieron en peligro la vida en ambos lados. El Toccoa desemboca en el río Ocoee, donde la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés) gestionaba los niveles de agua debido a los altos caudales en tres de sus presas hidroeléctricas.

Según la TVA, durante la noche cayeron entre 20 y 25 centímetros (8 y 10 pulgadas) entre las localidades del norte de Georgia de Blue Ridge y Ellijay, y la escorrentía de arroyos sin control hizo crecer los ríos aguas abajo.

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