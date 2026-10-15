Explosiones cerca del palacio de gobierno en Adén: al menos dos muertos

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ADÉN, Yemen (AP) — Al menos seis explosiones estremecieron el jueves las inmediaciones del palacio utilizado por el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente en la ciudad portuaria de Adén, según testigos.

Hutíes atacan palacio del gobierno en Adén

Un funcionario indicó que al menos dos personas murieron, y los rebeldes hutíes con base en el norte de Yemen se atribuyeron el hecho.

Fue un asalto poco frecuente en la zona del palacio mientras se intensifican los combates entre los rebeldes y una coalición liderada por Arabia Saudí en el frente más reciente de la guerra de Irán. Las explosiones provocaron pánico entre los residentes, que huyeron de la zona.

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Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa. El gobierno declaró que los hutíes atacaron con misiles y drones, informó la agencia de noticias SABA con sede en Adén.

Un funcionario de seguridad indicó que al menos dos de las explosiones ocurrieron en la cima de la colina cerca del palacio de Maashiq, y que otras dos se escucharon cerca de la puerta de seguridad.

Muchos integrantes del gobierno de Yemen viven en el exilio, y quienes estaban en Adén se encontraban a salvo, informó un funcionario. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Un video que circula en redes sociales y fue analizado por The Associated Press muestra humo elevándose desde la zona donde se encuentra el palacio.

Coalición saudí intercepta misiles y drones

Los hutíes aseguraron haber atacado un cuartel general de operaciones militares del "enemigo saudí", como parte de su estrategia contra objetivos saudíes, que ha incluido una serie de asaltos contra aeropuertos e infraestructura petrolera dentro de Arabia Saudí.

La escalada ha sacudido aún más los mercados globales mientras Arabia Saudí, uno de los principales exportadores de petróleo, enfrenta repetidos ataques. La aviación regional también se ve afectada, ya que los rebeldes han advertido a las aerolíneas que el espacio aéreo saudí es usado para ataques. Miles de vuelos en todo el reino se han visto interrumpidos.

Los hutíes vuelven a atacar zonas saudíes

Más temprano el jueves, la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijo que interceptó un misil de crucero sobre la provincia de Medina. Flightradar 24, una plataforma de seguimiento, reportó que decenas de vuelos fueron cancelados o retrasados en el aeropuerto de Yeda.

El comunicado de la coalición no atribuyó la culpa de ese atentado. El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Sarí, negó que los rebeldes lo llevaran a cabo. El grupo se comprometió previamente a no atacar aeropuertos en las ciudades santas de La Meca y Medina en Arabia Saudí.

Arabia Saudí también dijo que destruyó un dron sobre la provincia oriental del país, una importante región productora de petróleo, e interceptó un dron en Khamis Mushait, cerca de una importante base aérea militar.

Asedio y crisis humanitaria en Taiz

Dentro de Yemen, los combates han reavivado una devastadora guerra civil después de cuatro años de relativa calma. Un foco de alarma es la ciudad de Taiz, asediada por los hutíes.

Los residentes de la tercera ciudad más grande de Yemen se están quedando sin artículos básicos. Donde se pueden encontrar bienes, los precios se han disparado. Las gasolineras están vacías o fuera de servicio. El Programa Mundial de Alimentos indicó que ya no puede llegar a más de 600.000 personas en Taiz que dependen de la ayuda.

En una conferencia de prensa el jueves en Taiz, el Ministerio de Salud respaldado por Arabia Saudí dijo que 120 personas murieron y 307 resultaron heridas en los combates hasta el 5 de octubre, y que la mayoría de las muertes se han registrado en las zonas de Taiz, Saada y Jawf.

Fathiyya Mohamed al-Mugahed relató que había salido a buscar harina, gas para cocinar y combustible, pero no encontró nada.

"Los hutíes nos han rodeado por todos lados", dijo. "Lo único que hemos recibido de ellos son proyectiles".

El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que Taiz ha visto algunas de las cifras de víctimas más altas del país.