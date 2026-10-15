Sunderland gana con gol de Sadiki en tiempo añadido

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Sunderland necesitó un gol de Noah Sadiki en tiempo de descuento para vencer el jueves 2-1 al equipo portugués de segunda división Torreense en la Liga Europa.

Un triplete de Alphadjo Cisse fue la clave en la goleada 4-0 que el Milan le propinó al Salzburgo. Con ese mismo marcador, Leverkusen pasó por encima de Lech Poznan después de que Patrik Schick anotó dos veces desde el punto penal.

Juventus también anotó al final para remontar e imponerse 2-1 en el feudo del Celta.

Bournemouth marcó su primer partido europeo como local con una goleada de 3-0 sobre Sturm Graz, pero otro equipo inglés, Crystal Palace, perdió 3-2 en Lyon.

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Sunderland y Juventus consiguen goles agónicos del triunfo

El suplente Granit Xhaka habilitó a Sadiki, que conectó una volea para marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido y completar la remontada ante el sorprendente campeón de la Copa de Portugal.

Sunderland dominó el duelo, pero su primera campaña europea desde 1973 deparó un susto a los 37 minutos, cuando Volnei Feltes no le dio ninguna opción al arquero Robin Roefs con un remate perfecto al ángulo superior.

Jules Ahoka empató después de que los visitantes aumentaron la presión en la segunda mitad.

Juventus completó la remontada con un cabezazo de Kolo Muani en el tiempo añadido después de que el delantero Nick Woltemade capitalizó un error defensivo para empatar. Celta absorbió la presión de Juventus en la primera mitad y se puso en ventaja en un contraataque gracias a Hugo Álvarez.

Cisse brilla

El Milan de Ruben Amorim se recuperó de una derrota 2-0 ante Benfica en San Siro en la jornada inaugural.

Cisse, de 19 años, marcó el ritmo con un cabezazo temprano para el 1-0 y añadió el segundo desde corta distancia al final de la primera mitad.

Consiguió su triplete con un derechazo poco después del descanso y el suplente Gonçalo Ramos completó la goleada.

Salzburgo no supo aprovechar la ventaja numérica después de que el defensor del Milan Filippo Terracciano recibió una tarjeta roja a seis minutos del final.

Lyon construyó una ventaja 2-0 en la primera mitad: el capitán Corentin Tolisso anotó a los 10 minutos desde corta distancia y el extremo ghanés Ernest Nuamah amplió la diferencia justo antes del descanso.

Yeremy Pino recortó distancias al inicio de la segunda mitad con un remate de izquierda al techo de la red. El suplente Pavel Šulc restableció una ventaja de dos goles para el conjunto francés antes de que Daichi Kamada marcara el segundo tanto para Palace.

Ismaïla Sarr fue titular por primera vez en la temporada con los visitantes.

La temporada pasada, Crystal Palace ganó la Conference League, el torneo europeo de tercer nivel, después de que la UEFA bloqueó su ingreso a la Liga Europa porque compartía vínculos de propiedad con Lyon.

Perfecto en Europa, sin triunfos en la Premier

Bournemouth no tiene victorias después de seis partidos de la Liga Premier inglesa, pero mantuvo un récord perfecto en la Liga Europa. Un cabezazo bombeado de Evanilson puso el 1-0 justo antes del descanso y el también brasileño Rayan duplicó la ventaja a los 76, cinco minutos después de entrar como suplente. El uruguayo Alvaro Rodriguez lo sentenció desde el punto penal en el tiempo de descuento.

Benfica goleó 4-1 a Celtic gracias a dos goles de Jhon Durán en la primera mitad, mientras que Olympiacos venció 1-0 a Marsella y Besiktas mantuvo un récord perfecto con una victoria por 3-2 en Hoffenheim.

Hapoel, sin apoyo

El campeón israelí Hapoel Beer-Sheva no contó con sus aficionados en su partido como visitante en Alkmaar después de que las autoridades locales les prohibieron asistir por motivos de seguridad.

Alkmaar ganó por 2-1.

El próximo partido como visitante de Hapoel, el 22 de octubre ante el club belga Union Saint-Gilloise, se jugará a puerta cerrada en Düsseldorf, Alemania, después de que las autoridades en Leuven prohibieron el encuentro por razones de seguridad pública.

Partido trasladado en Albania en la Conference League

El partido entre Egnatia y el danés Midtjylland en la Conference League terminó 1-1 después de que la UEFA lo trasladó de Tirana a la ciudad de Elbasan en medio de masivas protestas antigubernamentales en la capital de Albania.

El inspirado Brighton siguió marcando goles, goleando 4-0 a Kauno Žalgiris. Georginio Rutter anotó dos veces.

Los clubes ingleses han ganado tres de las cinco ediciones de la Conference League.

Mónaco, líder de la liga francesa, ganó 2-1 como visitante ante CSKA Sofia y Hajduk Split dio la sorpresa al vencer 2-1 al Ajax.

El Friburgo, líder de la Bundesliga, derrotó 3-2 al equipo provincial checo Jablonec y Atalanta venció 3-1 a Pafos.