Keiko Fujimori y Delcy Rodríguez coordinan vuelos de retorno venezolanos

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LIMA (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori y la mandataria encargada venezolana Delcy Rodríguez anunciaron el jueves en sus redes sociales que conversaron por teléfono para coordinar los vuelos de retorno voluntario de migrantes venezolanos en Perú.

Coordinación entre Perú y Venezuela para retorno de migrantes

Es la primera vez que ambas conversan luego que en julio Perú y Venezuela anunciaron el inicio de un proceso de reanudación de relaciones bilaterales que estaban rotas desde el 30 de julio de 2024 cuando Venezuela rompió relaciones con Perú porque Lima reconoció al entonces candidato Edmundo González como presidente electo en los comicios de ese mes frente al ahora detenido expresidente venezolano Nicolás Maduro.

"Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados", dijo Fujimori en su cuenta de X.

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Declaraciones oficiales sobre expulsiones y retorno

Rodríguez dijo, por su parte, en la misma red social que la llamada fue "cordial" y le expresó a Fujimori su "interés en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro" de los venezolanos que viven en Perú. No se refirió a los procesos de expulsión mencionados por Fujimori.

Hace más de una semana Fujimori dijo que iba a expulsar "en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley" durante la presentación de un grupo mixto de militares y policías que combatirán el crimen en Perú donde en los últimos años se han incrementado las extorsiones, homicidios y secuestros.

El ministro del Interior, César Astudillo, dijo a inicios de septiembre en el Congreso que el gobierno de Fujimori, iniciado el 28 de julio, había expulsado a 1.635 venezolanos que antes ya habían sido deportados y regresaron al país andino. Indicó que las expulsiones podrían realizarse más adelante por barco hacia Venezuela.

La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima (1,1 millón de venezolanos).

El representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, dijo en abril de 2022 "si Lima estuviera en Venezuela sería la tercera ciudad de Venezuela con el mayor número de venezolanos".