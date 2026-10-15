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Minibús choca contra tren en Eurotúnel: 19 heridos en Francia

Dos heridos graves y 17 leves fueron atendidos tras el choque en la entrada del Eurotúnel cerca de Calais.

Por AP

Octubre 15, 2026 06:22 p.m.
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Minibús choca contra tren en Eurotúnel: 19 heridos en Francia
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      PARÍS (AP) — Un minibús chocó el jueves contra un tren que transportaba vehículos en el Eurotúnel que conecta a Francia e Inglaterra, dejando 19 heridos y causando una breve suspensión en el tráfico transfronterizo, informaron las autoridades francesas.

      Accidente en el Eurotúnel: detalles confirmados

      El minibús se dirigía hacia la entrada del túnel cuando el conductor perdió el control y chocó contra el costado del tren, indicó el gobierno regional en un comunicado.

      Dos personas fueron hospitalizadas con heridas graves, pero que no ponen en peligro su vida, y otras 17 sufrieron lesiones menores. El conductor del minibús, que transportaba a conductores de camión, figura entre los heridos.

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      Alrededor de 200 miembros de servicios de emergencia se presentaron al lugar del incidente. El servicio de traslado de vehículos a través del túnel quedó suspendido durante unos 90 minutos, antes de reanudarse a última hora de la tarde, indicaron las autoridades. Los trenes de pasajeros de Eurostar y los servicios de carga no se vieron afectados.

      Investigación y contexto del accidente

      Los heridos eran de varias nacionalidades, por lo que se dio aviso a los consulados correspondientes, declaró la funcionaria local Agathe Cury, sin precisar los países de origen de las víctimas.

      Todos los heridos eran pasajeros del minibús y que todos son hombres, señaló Cury.

      De momento se desconoce la causa del percance, aunque ya se dio inicio a una investigación, añadió.

      En declaraciones difundidas por medios franceses, Cury afirmó que es la primera vez que ocurre un choque en la zona de carga de los trenes que trasladan vehículos bajo el Canal de la Mancha. El percance ocurrió en la entrada del túnel, en la localidad de Coquelles, cerca de Calais.

      El túnel, que fue inaugurado en 1994, transportó 3,4 millones de vehículos y millones de pasajeros de Eurostar el año pasado.

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