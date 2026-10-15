Tercer día de choques en Albania mientras crecen las protestas por proyecto ligado a Kushner

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TIRANA, Albania (AP) — Manifestantes y estudiantes se enfrentaron el jueves con la policía albanesa en la capital, Tirana, por tercer día consecutivo, sumándose a un movimiento más amplio contra el gobierno en rechazo a un importante proyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Protestas estudiantiles y rechazo al gobierno

Los jóvenes, que protestaban contra el gobierno socialista de Albania, arrojaron piedras contra un cerco policial frente al Ministerio de Educación, por lo que la policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Varios manifestantes fueron detenidos.

Manifestantes con el rostro cubierto lanzaron petardos contra oficinas gubernamentales e incendiaron contenedores de basura. Los reporteros de televisión tuvieron dificultades para respirar durante transmisiones en vivo debido al humo y los gases lacrimógenos.

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Los más recientes enfrentamientos se produjeron un día después de una larga serie de disturbios, en los que manifestantes atacaron edificios gubernamentales, bancos y negocios, dejando decenas de personas heridas.

Las protestas fueron encabezadas por grupos estudiantiles que buscan reformas educativas. Se han sumado al llamado movimiento del flamingo, que exige la renuncia del primer ministro Edi Rama debido a las acusaciones de corrupción generalizada y en rechazo al gran desarrollo turístico de lujo en la costa sur de Albania, el cual ha sido vinculado a una firma de inversión fundada por Kushner.

El movimiento recibió ese nombre después de que los manifestantes usaron pancartas con imágenes de las aves rosadas, que viven por miles en una reserva natural en la isla donde se planea el proyecto.

Estudiantes de secundaria se unieron el jueves a miles de manifestantes en marchas por el centro de la capital, coreando "¡Rama renuncia!", mientras paralizaban la ciudad.

"Estaremos en la plaza todos los días", publicó Mateo Yskollari, un destacado organizador de las protestas, en redes sociales. "Nuestra respuesta a cualquier intento de silenciarnos será ampliar la protesta, la movilización civil y la desobediencia".

Respuesta policial y declaraciones oficiales

Aunque en gran medida pacíficas, las concentraciones se tornaron violentas al encontrarse con los cercos policiales. Grupos de jóvenes también se separaron de las manifestaciones para atacar edificios gubernamentales y escaparates comerciales.

La policía priorizó la protección de edificios gubernamentales. Se unió a los llamados de funcionarios del gobierno para que los padres de familia mantengan a sus hijos adolescentes en casa.

El jefe de la policía nacional, Skender Hita, dijo que 71 agentes han resultado heridos. Hizo un llamado a la policía a actuar con "profesionalismo y moderación", añadiendo: "La policía nacional garantiza el derecho a la protesta pacífica y a la reunión, pero eso no puede usarse para encubrir la violencia, los incendios provocados y el vandalismo".

A medida que estallaban enfrentamientos de menor dimensión en otras tres ciudades del país, la ministra de Educación Mirela Kumbaro difundió un video con un mensaje para la población.

"Como ministra de Educación, pero también como madre, quiero compartir con ustedes un llamado a la cooperación", dijo. "Mientras las ´manos oscuras´ crean humo oscuro con acciones destructivas contra propiedades públicas y negocios privados, no debemos dejar que nuestros hijos se acerquen a ese humo".

Rama saludó el jueves a las cuadrillas de limpieza y difundió un mensaje en video desde un edificio calcinado. Acusó directamente a sus adversarios políticos de incitar la violencia y prometió mantenerse como primer ministro para impulsar aún más las aspiraciones de Albania de unirse a la Unión Europea.

"Todos superaremos juntos estas horas difíciles porque Albania seguirá ascendiendo, porque Albania continuará su camino hacia Europa", manifestó. "Nadie puede agarrar a Albania por el cuello. Quien piense que la ley no se aplica a él está equivocado".

Los socialistas de Rama lograron el año pasado una cuarta victoria electoral consecutiva y Albania no tiene previsto celebrar otra elección parlamentaria hasta 2029.

El opositor Partido Democrático, de tendencia conservadora, respaldó las protestas estudiantiles e instó a Rama a nombrar un gobierno interino para convocar a elecciones anticipadas. Contrató a un grupo de abogados para brindar asistencia legal a los manifestantes detenidos.

"Este movimiento no es simplemente una protesta contra el gobierno", señaló el partido. "Es una revuelta contra un modelo de gobierno creado por Edi Rama que le ha robado la esperanza a los jóvenes, ha vulnerado la confianza de los ciudadanos y está alejando cada vez más a Albania de su futuro europeo".

Una delegación de la Unión Europea en Albania pidió una respuesta proporcionada por parte de las autoridades, al expresar preocupación por "la escalada violenta en la protesta en Tirana".