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Huracán Trudy se intensifica y se acerca a costa del Pacífico

Champi avanza hacia Guam con alerta de tifón e inundaciones para Guam, Rota, Tinian y Saipán.

Por AP

Octubre 15, 2026 07:26 p.m.
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Huracán Trudy se intensifica y se acerca a costa del Pacífico
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      MIAMI (AP) — Trudy se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1 mientras se acercaba a la costa mexicana del Pacífico, informaron las autoridades el jueves.

      Huracán Trudy avanza hacia México con pronóstico de intensificación

      Trudy se ubicaba unos 480 kilómetros (300 millas) al suroeste de Acapulco, México, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

      El huracán se desplazaba hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph) y se esperaba que se aproximara a la costa del suroeste y del centro-occidente de México este fin de semana, indicó el NHC.

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      Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormenta tropical Champi en Guam

      Trudy iba camino de convertirse en un huracán de categoría 3 al menos para el viernes, y llevaría precipitaciones de 101 a 203 milímetros (de 4 a 8 pulgadas) durante el fin de semana a los estados de Colima y Jalisco, señaló el NHC.

      También el jueves, la tormenta tropical Champi se encontraba a unos 1.320 kilómetros (820 millas) al este de Guam, desplazándose hacia el oeste a 19 km/h (12 mph) con vientos sostenidos de 64 km/h (40 mph), según el Servicio Meteorológico Nacional. Guam, Rota, Tinian y Saipán están bajo alerta de tifón e inundaciones.

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