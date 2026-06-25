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Israel ataca a niños en Gaza: expertos

Por AP

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Israel ataca a niños en Gaza: expertos
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      Jerusalén, Israel.- Un equipo de expertos independientes encargados por las Naciones Unidas acusó a Israel de disparar deliberadamente contra niños en Gaza y reiteró su acusación de que Israel ha cometido genocidio en el territorio.

      Israel niega enérgicamente las afirmaciones de que cometió genocidio durante su guerra de dos años y medio en Gaza.

      La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, un órgano investigador que opera bajo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló en su informe el martes que aproximadamente el 30% de los palestinos muertos entre octubre de 2023 y octubre de 2025 —más de 20.000 en total— eran niños. Se cree que hay más niños desaparecidos o enterrados en fosas sin identificar.

      Israel ha negado haber atacado deliberadamente a civiles y ha rechazado las acusaciones, incluidas las de grupos de derechos humanos, de que cometió genocidio en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó el informe de "una farsa difamatoria" y afirmó que las afirmaciones incluidas no habían sido verificadas. También criticó a la comisión como "un mecanismo principalmente defectuoso cuyo propósito mismo es señalar y vilipendiar a Israel en lugar de buscar la verdad".

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      El informe también indica que el costo que el conflicto ha tenido para los niños en Gaza equivale a crímenes de guerra y genocidio, ampliando las acusaciones que formuló por primera vez contra Israel en septiembre.

      "Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños siguen muriendo y siendo gravemente heridos, con un continuo desprecio por parte de Israel hacia el alto el fuego y hacia la protección que el derecho internacional debe a los niños palestinos", declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

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