Israel mata a portavoz de Hamás

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- El ejército israelí anunció el domingo que mató al portavoz del ala armada de Hamás, mientras el gabinete de seguridad del país se reunía para discutir la expansión de la ofensiva en algunas de las áreas más pobladas de Gaza.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, el seudónimo del oficial que representaba a las Brigadas Qassam de Hamás. Fue asesinado durante el fin de semana. Hamás no ha comentado sobre la afirmación de Israel.

La última declaración de Obeida fue el viernes, cuando Israel comenzó las etapas iniciales de una nueva ofensiva militar en la Ciudad de Gaza, declarando la zona como un área de combate. Su declaración decía que los militantes harían lo posible por proteger a los rehenes vivos, pero advirtió que estarían en áreas de combate. Declaró que los restos de los rehenes muertos “desaparecerán para siempre”.

El ejército de Israel indicó que el portavoz, a quien identificó como Hudahaifa Kahlout, había estado detrás de la publicación de videos de rehenes e imágenes del ataque liderado por Hamás que desató la guerra. El ejército además reiteró una amenaza contra los líderes de Hamás que quedan en el extranjero.

Quedan menos de 50 rehenes en Gaza, e Israel cree que unos 20 están aun vivos. Familias protestaron afuera del edificio donde se realizaba la reunión del gabinete de seguridad, enojadas porque no se estaba discutiendo un cese al fuego.

Naciones Unidas dice que aproximadamente 65.000 palestinos han huido de sus hogares desde el 1 de agosto, incluidos 23.199 en la última semana. Más del 90% de los 2,1 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la guerra, y muchas varias veces, según la ONU.

Por otra parte, siete adultos palestinos murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el domingo el Ministerio de Salud del territorio.

Eso ha llevado el número de muertes por causas relacionadas con la desnutrición a 215 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar los decesos esta categoría de edad.

Otros 124 niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, indicó el ministerio.