Izan alcaldes franceses banderas palestinas

PARÍS.- Varios alcaldes franceses desafiaron las órdenes del gobierno e izaron banderas palestinas en los ayuntamientos, y se espera que más signifiquen el ejemplo al momento en que Francia se prepara para reconocer formalmente un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas.

No está claro cuántos ayuntamientos se unirán a la iniciativa del lunes tras la convocatoria del líder socialista Olivier Faure a izar las banderas, a pesar de las advertencias del Ministerio del Interior contra tales exhibiciones en un país con las mayores poblaciones judías y musulmanas de Europa.

Sin embargo, el llamado ha ido ganando impulso a medida que las banderas palestinas se han vuelto cada vez más visibles en Francia durante la guerra de casi dos años en Gaza.

Las enseñas palestinas se exhibieron en manifestaciones esta semana durante un gran día de protestas en todo el país contra varias políticas del presidente francés Emmanuel Macron y su gobierno.

La bandera palestina ya ondea en el ayuntamiento del suburbio parisino de Malakoff desde el viernes.

La alcaldesa de la ciudad, Jacqueline Belhomme, dijo a The Associated Press el domingo que se le ordenó retirarla, pero se negó a cumplir.