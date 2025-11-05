Kalmaegi deja 52 muertos en Filipinas

MANILA, Filipinas.- El tifón Kalmaegi ha dejado al menos 52 personas muertas y 13 desaparecidas en el centro de Filipinas, principalmente debido a las inundaciones generalizadas que atraparon a personas en sus techos y arrastraron decenas de autos en una provincia que recientemente sufrió daños por un terremoto, dijeron las autoridades el miércoles.

Seis personas murieron en un incidente separado cuando un helicóptero de la fuerza aérea filipina se estrelló en la provincia sureña de Agusan del Sur el martes mientras se dirigía a brindar ayuda humanitaria a las provincias golpeadas por Kalmaegi, informó el ejército sin proporcionar otros detalles, incluyendo lo que podría haber causado el accidente.

Kalmaegi fue visto por última vez temprano el miércoles sobre las aguas costeras de Linapacan en la provincia isleña occidental de Palawan, con vientos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y ráfagas de hasta 150 km/h (93 mph). Se pronostica que se alejará hacia el Mar de China Meridional más tarde el miércoles.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, y funcionarios provinciales dijeron que la mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, que fue azotada por Kalmaegi el martes, provocando inundaciones repentinas y provocando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran.

Las inundaciones resultantes inundaron comunidades residenciales, obligando a los habitantes a subir a sus techos para esperar ser rescatados, dijeron las autoridades. La Cruz Roja Filipina recibió muchas llamadas de personas que necesitaban ser rescatadas de sus techos, afirmó su secretaria general Gwendolyn Pang el martes, agregando que las tareas de rescate tuvieron que esperar hasta que las inundaciones mermaran para reducir los riesgos para el personal de emergencia.

Cebú, una próspera provincia de más de 2,4 millones de personas, todavía sufre las secuelas de un terremoto de magnitud 6,9 que se registró el 30 de septiembre que dejó al menos 79 personas muertas y desplazó a millas.

Cientos de residentes del norte de Cebú que fueron desplazados por el terremoto fueron trasladados a refugios de evacuación más resistentes antes de que el tifón golpeara, dijeron funcionarios de atención a desastres.