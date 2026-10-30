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Keiko Fujimori visita Cecot de Bukele

Por EFE

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Keiko Fujimori visita Cecot de Bukele
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      Tecoluca, El Salvador.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió este jueves una parte de las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, con el que tiene previsto reunirse como parte de una visita oficial a El Salvador.

      A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los líderes de pandillas.

      Fujimori, cuya visita responde a una invitación de Bukele, recibió de parte del ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, GustavoVillatoro, un documento con información "del proyecto de seguridad pública de El Salvador, modelo Bukele".

      El llamado "modelo Bukele" ha sido retomado en algunos países de América, como en el caso de Costa Rica, cuya presidenta, Laura Fernández, recientemente inauguró la megacárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), con capacidad total para más de 5.000 reos de mayor peligrosidad.

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