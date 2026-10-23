Kiev es blanco de los misiles balísticos rusos

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Kiev, Ucrania.- Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos en una andanada nocturna que duró horas, mientas que el ejército ruso afirmó el jueves que sus defensas antiaéreas interceptaron más de 800 drones lanzados por Ucrania contra Moscú y otras ciudades.

Al menos cuatro personas murieron en Ucrania y decenas más resultaron heridas, dijeron las autoridades. Los ataques comenzaron apenas horas después de que el presidente ruso Vladímir Putin aceptó "en principio" reanudar las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

"Rusia no ha cambiado la forma en que libra esta guerra, y no está tomando ninguna medida que indique un deseo genuino de ponerle fin", declaró el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tras el bombardeo.

El consentimiento de Putin se produjo en conversaciones en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien habló de un "nuevo impulso" hacia la paz tras reunirse el martes con Zelenski en Noruega. Se supone que las conversaciones comenzarán en algún momento después del 10 de noviembre. No se fijó una fecha.

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Los ataques aéreos rusos alcanzaron 12 regiones de Ucrania durante la noche, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas más, incluidos cinco niños.

La capital ucraniana soportó una noche bajo el estruendo de 21 misiles balísticos.