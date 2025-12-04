logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Washington.- Pete Hegseth apenas fue aprobado como secretario de defensa de Estados Unidos, tras enfrentarse a legisladores escépticos de que el presentador de Fox News tiene la capacidad, temperamento y aptitud para el cargo.

Solo tres meses después, se vio envuelto en una primera controversia cuando él y otros altos funcionarios utilizaron la aplicación de mensajería Signal para enviar mensajes sobre ataques militares a Yemen. 

Ahora, el secretario de Defensa enfrenta preguntas sobre el uso de la fuerza militar y demandas para que publique todos los videos después de que un equipo de operaciones especiales supuestamente atacó a sobrevivientes de un presunto barco de drogas que había sido bombardeado frente a la costa de Venezuela. Algunos legisladores y expertos legales dicen que el segundo ataque violó las leyes de conflicto armado.

“Estas son acusaciones serias, y esa es la razón por la que vamos a tener una supervisión especial”, declaró el senador Roger Wicker de Mississippi, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad
La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

SLP

AP

Cultivo de opio en Myanmar, en récord
Cultivo de opio en Myanmar, en récord

Cultivo de opio en Myanmar, en récord

SLP

AP

Nueva Orleans es blanco de redadas
Nueva Orleans es blanco de redadas

Nueva Orleans es blanco de redadas

SLP

AP

Crece la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración

Se agrava la polémica en torno a Hegseth
Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Se agrava la polémica en torno a Hegseth

SLP

AP