Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Washington.- Pete Hegseth apenas fue aprobado como secretario de defensa de Estados Unidos, tras enfrentarse a legisladores escépticos de que el presentador de Fox News tiene la capacidad, temperamento y aptitud para el cargo.

Solo tres meses después, se vio envuelto en una primera controversia cuando él y otros altos funcionarios utilizaron la aplicación de mensajería Signal para enviar mensajes sobre ataques militares a Yemen.

Ahora, el secretario de Defensa enfrenta preguntas sobre el uso de la fuerza militar y demandas para que publique todos los videos después de que un equipo de operaciones especiales supuestamente atacó a sobrevivientes de un presunto barco de drogas que había sido bombardeado frente a la costa de Venezuela. Algunos legisladores y expertos legales dicen que el segundo ataque violó las leyes de conflicto armado.

“Estas son acusaciones serias, y esa es la razón por la que vamos a tener una supervisión especial”, declaró el senador Roger Wicker de Mississippi, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

