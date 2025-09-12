logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lanzan servicio de robotaxis en Las Vegas

Por AP

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Lanzan servicio de robotaxis en Las Vegas

Zoox de Amazon lanzó su servicio de robotaxis en Las Vegas, ofreciendo viajes gratuitos en algunas partes de la meca del entretenimiento para cualquiera que esté dispuesto a apostar por la seguridad de un vehículo sin conductor que opera sin volante.

El debut del miércoles en Las Vegas del servicio de transporte de Zoox, planeado desde hace tiempo, refleja la confianza del fabricante de robotaxis propiedad de Amazon en la seguridad de sus vehículos después de dos años de pruebas en la ciudad.

Inicialmente, los robotaxis sólo estaban disponibles para empleados en Las Vegas antes de expandirse gradualmente a amigos y familiares. Ahora, cualquiera con la aplicación de Zoox podrá solicitar un viaje a cinco ubicaciones designadas, incluyendo Resorts World, el hotel Luxor y el hotel New York-New York. La distancia más larga que recorrerán los robotaxis de Zoox es de aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) con hasta cuatro pasajeros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Panel de Jueces condena a Bolsonaro
Panel de Jueces condena a Bolsonaro

Panel de Jueces condena a Bolsonaro

SLP

AP

El expresidente de Brasil, es hallado culpable por intento de golpe de Estado

Aumentan los casos de ébola en el Congo
Aumentan los casos de ébola en el Congo

Aumentan los casos de ébola en el Congo

SLP

AP

En Kasai, se ha duplicado en una semana desde que se confirmó un nuevo brote allí

Conmemora Estados Unidos aniversario de ataques del 11-S
Conmemora Estados Unidos aniversario de ataques del 11-S

Conmemora Estados Unidos aniversario de ataques del 11-S

SLP

AP

Cientos tratan de salir de Nepal tras desmanes
Cientos tratan de salir de Nepal tras desmanes

Cientos tratan de salir de Nepal tras desmanes

SLP

AP