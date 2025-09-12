Lanzan servicio de robotaxis en Las Vegas

Zoox de Amazon lanzó su servicio de robotaxis en Las Vegas, ofreciendo viajes gratuitos en algunas partes de la meca del entretenimiento para cualquiera que esté dispuesto a apostar por la seguridad de un vehículo sin conductor que opera sin volante.

El debut del miércoles en Las Vegas del servicio de transporte de Zoox, planeado desde hace tiempo, refleja la confianza del fabricante de robotaxis propiedad de Amazon en la seguridad de sus vehículos después de dos años de pruebas en la ciudad.

Inicialmente, los robotaxis sólo estaban disponibles para empleados en Las Vegas antes de expandirse gradualmente a amigos y familiares. Ahora, cualquiera con la aplicación de Zoox podrá solicitar un viaje a cinco ubicaciones designadas, incluyendo Resorts World, el hotel Luxor y el hotel New York-New York. La distancia más larga que recorrerán los robotaxis de Zoox es de aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) con hasta cuatro pasajeros.