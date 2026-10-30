"Las elecciones fueron robadas"
Partido de Netanyahu alega fraude, mientras los resultados muestran que perdió la mayoría
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Jerusalén.- El partido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró el jueves acusaciones sin fundamento de que los partidos liderados por árabes han "robado" las elecciones, potencialmente con ayuda extranjera, mientras que los resultados finales mostraron que el bloque de Netanyahu ha perdido su mayoría en el parlamento.
La oposición acusó a Netanyahu de satanizar a la población árabe tras una actuación histórica de los partidos liderados por árabes con el propósito de deslegitimar las elecciones. Si el resto de la oposición se une a los partidos árabes, un movimiento inusual y políticamente arriesgado, podrían formar un gobierno mayoritario en el parlamento, el Knéset.
Los resultados divulgados por funcionarios electorales el jueves mostraron que el bloque de Netanyahu ganó 53 escaños en la asamblea de 120 miembros, muy por debajo de los 68 escaños que había controlado en su punto máximo en el parlamento anterior. Su principal oposición ganó 48 escaños y los partidos liderados por árabes aseguraron los otros 19.
El conteo está completo, pero los resultados aún deben certificarse y presentarse al presidente de Israel el próximo miércoles.
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El partido de Netanyahu, el Likud, intensificó la retórica después que el jefe de la comisión electoral de Israel, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, dijera que se le habían presentado "serias sospechas" de interferencia extranjera.
Sohlberg dijo que no podía verificar las afirmaciones. Pero dada su gravedad, pidió a la agencia que investigara.
El partido de Netanyahu respondió: "Las elecciones en Israel han sido robadas", sostuvo, afirmando sin pruebas que la presunta interferencia electoral estaba "dirigida a facilitar una toma extranjera del Knéset, la islamización de Israel y el derrocamiento del gobierno de derecha".
El principal rival de Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot, destacó que el Likud estaba tratando de deslegitimar los resultados. "Están haciendo esto porque perdieron", señaló.
"Acojo con satisfacción el hecho de que Netanyahu finalmente esté condenando la participación qatarí en el Estado de Israel".
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