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León XIV reaparece en el rezo del ángelus

Por EFE

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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León XIV reaparece en el rezo del ángelus
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      Ciudad del Vaticano.- Tras su alta hospitalaria, el papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que, una vez superada la etapa de su operación pulmonar por un tumor canceroso, retomará sus actividades gradualmente.

      "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice, de 71 años, tras el rezo del ángelus ante los miles de fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro.

      A las doce del mediodía, León XIV apareció en la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano, con buen aspecto, sonriente y saludando a los fieles, que le dedicaron una sonora ovación desde la plaza: "Queridos hermanos y hermanas, ¡buen domingo!, fueron sus primeras palabras antes de comenzar con la plegaria del ángelus.

      Tras el rezo, el pontífice compartió unas reflexiones, en una alocución más breve de lo que suele ser habitual en estos actos y que aprovechó para dar las gracias a todos los que han orado por él en estos días: "He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!".

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