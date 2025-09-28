Liberen Palestina, piden en protesta

Berlín, Ale.- Decenas de millas de manifestantes salieron a las calles de la capital alemana el sábado en solidaridad con los palestinos en Gaza. Los manifestantes pidieron una conclusión a la guerra entre Israel y Hamás, gritando consignas como “liberan, liberen Palestina”, y exigieron el fin de la creciente crisis humanitaria en Gaza.

Alrededor de 50,000 personas participaron en la marcha por el centro de Berlín, según la policía. Aproximadamente 1,800 agentes policiales fueron desplegados para monitorear a los manifestantes.

Los participantes en la marcha también pidieron el cese de las exportaciones de armas alemanas a Israel y exigieron sanciones de la Unión Europea contra Israel, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El mes pasado, el canciller Friedrich Merz afirmó que “Alemania no autorizará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda ser utilizado en Gaza, hasta nuevo aviso”. El país se ha mostrado reacio a apoyar sanciones contra Israel.

Alemania ha sido considerada uno de los mayores defensores de Israel. Ha mantenido una postura fuertemente pro-Israel durante décadas, en gran parte debido a su responsabilidad histórica por el Holocausto, lo que ha moldeado su política exterior de posguerra en torno a garantizar la seguridad de Israel y combatir el antisemitismo.

Varias millas de personas también protestaron en la ciudad occidental alemana de Düsseldorf bajo el lema “no olvidaremos Gaza — libertad para Palestina y todos los pueblos oprimidos”. En Ginebra, alrededor de 6.000 personas se manifestaron por el fin de la guerra en Gaza, informó la emisora pública suiza SRF.

En otras ciudades europeas también se han registrado protestas por Gaza en las últimas semanas.